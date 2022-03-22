В Винницкой области системы ПВО сбили ракету российского "Искандера"
22 марта 2022 , 14:11Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Борзова
Российские террористы обстреляли Винницкую область ракетами. Одну из них сбили наши силы ПВО.
Фото обломка ракеты опубликовал глава Винницкой области Сергей Борзов. Это случилось 21 марта.
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Плюс одна. "Искандер",
– рассказал Борзов.
Снаряд приземлился в поле. До своего места назначения он, к счастью, так и не долетел.
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