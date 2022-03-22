В Винницкой области системы ПВО сбили ракету российского "Искандера"

Российские террористы обстреляли Винницкую область ракетами. Одну из них сбили наши силы ПВО.

Фото обломка ракеты опубликовал глава Винницкой области Сергей Борзов. Это случилось 21 марта.

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Плюс одна. "Искандер",

– рассказал Борзов.

Снаряд приземлился в поле. До своего места назначения он, к счастью, так и не долетел.

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