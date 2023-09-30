Удары с воздуха: в Винницкой области слышали звуки взрыва

В Винницкой области сообщают о взрывах. Ранее там объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронами.

Сирены раздались в Винницкой области еще в 23:16. В Воздушных силах сразу предупредили, что есть угроза применения ударных БПЛА с южного направления.

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Тревога – в нескольких регионах Украины

Приблизительно через час после объявления тревоги Воздушные силы опубликовали важное сообщение: "Винница, находитесь в укрытиях". Через несколько минут после этого, в 00:16, в области услышали звуки взрыва. Вероятно, отработала ПВО. Впрочем, официальной информации об этом пока не было.

Ударные БПЛА двигаются в северо-западном направлении. Угроза Винницкой области. Оставайтесь в укрытиях,

– отметили в ВСУ в 00:34.

По состоянию на 01:00 воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Хмельницкая;

Винницкая;

Одесская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Луганская (с 4 апреля 2022 года).

Впоследствии в 1:00 сообщили и об угрозе применения баллистического вооружения для Полтавской и Днепропетровской областей. Приблизительно в это же время появилась информация о повторных звуках взрывов в Винницкой области.

"До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии. Враг наносит удары с воздуха. Силы обороны и все службы области работают", – заявили в ОВА.

Позже в Калиновском городском совете заявили о прилетах. "Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги – все в укрытиях. Городской голова на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото", – призвали там.

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Около 20:20 в Воздушных силах сообщили, что зафиксировали запуск ударных БПЛА из района полигона Чауда (на одноименном мысе) в Крыму. Речь идет сразу о нескольких группах дронов.

Где в Крыму расположен мыс Чауда: смотрите на карте