В Винницкой области задержали мужчину, который дал 2 000 долларов за уклонение от мобилизации

Житель Жмеринки предлагал 2 000 долларов во избежание мобилизации. Теперь его ожидает уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию.

Правоохранители Винницкой области сообщили о 47-летнем жителе Жмеринки. Мужчина пытался дать взятку в размере 2 тысяч долларов во избежание мобилизации.

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За уклонение мужчину ожидает уголовная ответственность

Так, 30 марта бойцы КОРДа задержали его сразу после того, как мужчина передал деньги чиновнику военкомата. Теперь его ожидает уголовная ответственность.

Согласно действующему законодательству, уклоняющийся может быть лишен свободы на срок до 8 лет. Да еще и с конфискацией имущества. Правонарушителю уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.



Мужчину задержали и отправили в изолятор / Фото Полиции Винницкой области

Мы напомним, что в Верховной Раде предлагают наказывать тех мужчин, которые незаконно покинули страну во время военного положения. Их могут лишать свободы сроком до 10 лет.

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