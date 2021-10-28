На Виннитчине фейковый "работник сельсовета" выманивал деньги из местных
Источник:пресс-служба Нацполиции
В Винницкой области 24-летний парень назывался "работником сельского совета". Так он выманивал деньги у местного населения.
Мужчина хотел забрать у людей деньги вместо решения их социально-бытовых вопросов. Правоохранители уже разыскали фейкового "работника" и проверяют его на причастность к похожим преступлениям.
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Как мужчина выманивал деньги
К полицейским обратилась жительница Оратова. Она заявила, что неизвестный мужчина пришел к ней домой и предложил помощь. Он назвался "работником сельсовета" и предложил:
- восстановить электроснабжение;
- приобрести дрова.
После этого подозреваемый попросил у женщины денег, чтобы он выполнил всю помощь быстрее. Потерпевшая отдала ему деньги, но когда мужчина так и не пришел, то обратилась в учреждение, где должен был бы работать "помощник". Там заявили, что такое лицо у них не работает.
Другой женщине подозреваемый пообещал уладить проблемы с социальными службами. Мол, если это не сделать, то ее лишат родительских прав.
Мужчине грозит 4 года тюрьмы
Как узнали правоохранители, 24-летний мужчина ранее был судим за мошенничество. Следствие объявило фейковому "работнику" о подозрении. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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