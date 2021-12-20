Виновной себя не считает: Россия "обиделась" на Германию и выслала дипломатов

Россия объявила персонами нон грата 2 немецких дипломатов. Такое решение приняли в ответ на высылку Германией 2 российских работников посольства.

Посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра 20 декабря вызвали в Министерство иностранных дел России. Там ему заявили о протесте в связи с якобы недружественным решением правительства Германии.

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Россия отвергает обвинения

"Послу сообщили об объявлении персонами нон грата 2 дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке зеркального ответа на "недружественное решение", – заявили в МИД России.

В ведомстве добавили, что Россия отвергает обвинения в причастности российских государственных структур к убийству Зелимхана Хангошвили. Также отметили, что будут продолжать пропорционально реагировать на любые "конфронтационные выпады" Берлина в их адрес.

Кто такой Землихан Хангошвили

Грузинский военный Землихан Хангошвили был полевым командиром и дважды воевал против России во второй чеченской войне, а также в русско-грузинской войне. После смены власти в Грузии на него совершили несколько покушений. В связи с этим в 2015 году он уехал в Германию. В 2019 году в Берлине его убили. В преступлении подозревают офицера ФСБ.

Реакция Германии

Тем временем в Германии уже появилась реакция на высылку их дипломатов. В МИД заявили, что не удивлены, но считают такое решение "абсолютно необоснованным".

Представитель ведомства подчеркнул, что их правительство хочет диалога с Россией на основе международного права и взаимного уважения. Однако такое решение лишь ухудшает двусторонние отношения.

Почему Германия выслала российских дипломатов

В Германии приговорили к пожизненному заключению российского агента ФСБ. Его признали виновным в убийстве 15 августа 2019 года в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Убийцу идентифицировали как Вадима Красикова. Он приехал в Германию с поддельными документами.

В решении суда указано, что убийство Зелимхана Хангошвили заказали российские власти, поэтому их действия назвали государственным терроризмом.

После этого Немецкие власти объявили персонами нон грата 2 сотрудников российского посольства.

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