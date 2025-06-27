Винтовку дал отец: 10-летний мальчик выстрелил в грудь другу из пневматики

В Захаровской общине Одесской области 10-летний мальчик выстрелил в грудь своему 11-летнему другу, парня госпитализировали. Винтовку юному стрелку дал отец.

Мальчик выстрелил в друга случайно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

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10-летний мальчик выстрелил из пневматики в своего друга в Одесской области

Вечером 27 июня 10-летний мальчик выстрелил из пневматического пистолета в грудь своему 11-летнему товарищу. Это произошло в одном из сел Захаровской общины, что в Раздельнянском районе Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел случайно, а винтовку мальчику дал его отец.

Пострадавшего, впрочем, пришлось госпитализировать. На совещании на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Все обстоятельства выясняются, совещании правоохранители еще не дали событию правовой квалификации.

В Одесской области 10-летних мальчик выстрелил в своего друга: фото Нацполиции

Напомним, в городе Дергачи Харьковской области 25 июня во время купания утонула 11-летняя девочка, ее достали из воды спасатели. Ребенок пошел к водоему без сопровождения взрослых, предварительно речь идет о "несчастном случае".