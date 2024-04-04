Об этом депутат заявила в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Виола фон Крамон-Таубадель добавила, что некоторые немцы действительно верят во вбросы Киселева или Симоньян и это вызывает беспокойство.

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"У нас есть проблемы с медиаграмотностью"

Евродепутат отметила, что немецкое правительство всегда говорило о необходимости специальной стратегии и подразделения, которое бы реагировало на действия российских агентов и пропагандистов. Крамон-Таубадель добавила, что сейчас в Германии действительно есть проблемы с коммуникацией, которые уже начинают решать. Впрочем, депутат выражает опасения, не слишком ли поздно начали работать в этом направлении.

У нас есть проблемы с коммуникацией. Не все передается до конечного пункта назначения, где его перерабатывают. И если федеральный уровень должен получить информацию, то иногда приходится обращаться к трем – четырем ведомствам в разных министерствах Германии. И это не очень эффективно. Но теперь я думаю, что мы проснулись. Довольно поздно, но я надеюсь, что теперь мы сможем немного ускориться в противодействии этим мерам,

– заявила Виола фон Крамон-Таубадель.

В то же время евродепутат добавила, что некоторые люди верят во вбросы российских пропагандистов. Поэтому она призывает популяризировать медиаграмотность в Германии, ведь в Украине, Польше или Чехии не верят в заявления российской пропаганды. В то же время около 50% населения Словакии и часть Восточной Германии верят в абсурдные вбросы Киселева о "бомбардировке немецких мостов".

"Они хотят дестабилизировать наше общество с помощью дезинформационной кампании. И делают это очень профессионально. И даже если вы скажете: это неправда, это ложь, наш мозг работает так, что по крайней мере некоторые вещи будут, так сказать, сохранены в памяти. Поэтому нам нужно найти стратегию, как развенчать все эти пропагандистские нарративы немедленно. И здесь нужна лучшая стратегическая коммуникация. И здесь мы очень слабые", – добавила депутат.

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