Про це депутатка заявила в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Віола фон Крамон-Таубадель додала, що деякі німці дійсно вірять у вкиди Кісєльова чи Симоньян і це викликає занепокоєння.
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"У нас є проблеми з медіаграмотністю"
Євродепутатка наголосила, що німецький уряд завжди говорив про потребу та необхідність спеціальної стратегії та підрозділу, який би реагував на дії російських агентів та пропагандистів. Крамон-Таубадель додала, що нині у Німеччині дійсно є проблеми з комунікацією, які вже починають вирішувати. Втім, депутатка висловлює побоювання, чи не занадто пізно почали працювати у цьому напрямку.
У нас є проблеми з комунікацією. Не все передається до кінцевого пункту призначення, де його переробляють. І якщо федеральний рівень має отримати інформацію, то іноді доводиться звертатися до трьох – чотирьох відомств в різних міністерствах Німеччини. І це не дуже ефективно. Але тепер я думаю, що ми прокинулися. Досить пізно, але я сподіваюся, що тепер ми зможемо трохи прискоритися у протидії цим заходам,
– заявила Віола фон Крамон-Таубадель.
Водночас євродепутатка додала, що деякі люди вірять у вкиди російських пропагандистів. Тому вона закликає популяризувати медіаграмотність у Німеччині, адже в Україні, Польщі чи Чехії не вірять у заяви російської пропаганди. Водночас близько 50% населення Словаччини та частина Східної Німеччини вірять в абсурді вкиди Кісєльова про "бомбардування німецьких мостів".
"Вони хочуть дестабілізувати наше суспільство за допомогою дезінформаційної кампанії. І роблять це дуже професійно. І навіть якщо ви скажете: це неправда, це брехня, наш мозок працює так, що принаймні деякі речі будуть, так би мовити, збережені у пам'яті. Тож нам потрібно знайти стратегію, як розвінчати всі ці пропагандистські наративи негайно. І тут потрібна краща стратегічна комунікація. І тут ми дуже слабкі", – додала депутатка.
Погрози Росії зруйнувати мости у Німеччині: що відомо
- У березні російські пропагандисти вибухнули погрозами зруйнувати 4 мости у Німеччині. Спочатку з такими погрозами виступила Маргаріта Сімоньян, а згодом цю тезу підхопили й інші.
- Пропагандисти навіть відкрито заявили, які б мости можна було зруйнувати. Так, мовиться про: Ферманзундський і Рюгенський мости на півночі Німеччини – вони з'єднують материкову частину країни з островами Фемарн і Рюген; залізничний міст Гогенцоллернів у Кельні; Магдебурзький водний міст – він з'єднує два канали через Ельбу за 150 кілометрів від Берліна.
- Пояснили свої прогнози російські пропагандисти доволі примітивно – вони заявили, що Німеччина буцімто хотіла зруйнувати Кримський міст.