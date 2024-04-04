Про це депутатка заявила в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Віола фон Крамон-Таубадель додала, що деякі німці дійсно вірять у вкиди Кісєльова чи Симоньян і це викликає занепокоєння.

Дивіться також "Офіцери мають рацію": у Німеччині відреагували на скандал із прослуховуванням військових

"У нас є проблеми з медіаграмотністю"

Євродепутатка наголосила, що німецький уряд завжди говорив про потребу та необхідність спеціальної стратегії та підрозділу, який би реагував на дії російських агентів та пропагандистів. Крамон-Таубадель додала, що нині у Німеччині дійсно є проблеми з комунікацією, які вже починають вирішувати. Втім, депутатка висловлює побоювання, чи не занадто пізно почали працювати у цьому напрямку.

У нас є проблеми з комунікацією. Не все передається до кінцевого пункту призначення, де його переробляють. І якщо федеральний рівень має отримати інформацію, то іноді доводиться звертатися до трьох – чотирьох відомств в різних міністерствах Німеччини. І це не дуже ефективно. Але тепер я думаю, що ми прокинулися. Досить пізно, але я сподіваюся, що тепер ми зможемо трохи прискоритися у протидії цим заходам,

– заявила Віола фон Крамон-Таубадель.

Водночас євродепутатка додала, що деякі люди вірять у вкиди російських пропагандистів. Тому вона закликає популяризувати медіаграмотність у Німеччині, адже в Україні, Польщі чи Чехії не вірять у заяви російської пропаганди. Водночас близько 50% населення Словаччини та частина Східної Німеччини вірять в абсурді вкиди Кісєльова про "бомбардування німецьких мостів".

"Вони хочуть дестабілізувати наше суспільство за допомогою дезінформаційної кампанії. І роблять це дуже професійно. І навіть якщо ви скажете: це неправда, це брехня, наш мозок працює так, що принаймні деякі речі будуть, так би мовити, збережені у пам'яті. Тож нам потрібно знайти стратегію, як розвінчати всі ці пропагандистські наративи негайно. І тут потрібна краща стратегічна комунікація. І тут ми дуже слабкі", – додала депутатка.

Погрози Росії зруйнувати мости у Німеччині: що відомо