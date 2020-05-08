Вирус вырвался из Китая из-за некомпетентности, и они пытаются это скрыть, – Трамп

В США выдвинули новую версию того, как коронавирус массово распространился по миру. Озвучил ее президент США Дональд Трамп.

По его словам, Китай нечаянно помог массовому распространению коронавируса в мире. В интервью Fox news он назвал это "некомпетентностью" со стороны Китая.

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Китай сделал ужасную вещь. Я не думаю, что они специально это сделали, но это было сделано, возможно, из-за некомпетентности. Возможно, что это вырвалось наружу, а они не знали, как сказать об этом,

– заявил президент США.

По его словам, Вашингтон неоднократно предлагал помощь Пекину, однако эти предложения были отвергнуты.

До этого в интервью тому же Fox news Трамп заявлял, что Китай пытался скрыть эту ошибку, но не сумел.

"Я думаю, что власти Китая сделали ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать в КНР для проведения расследования, но они не хотели нас пускать. Даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позже, а не сразу. По-моему, они сделали ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее, словно пожар, и не смогли сделать это", – заявил Трамп.

Какие еще версии распространения коронавируса выдвигали власти США

В США неоднократно обвиняли Китай в массовом распространении коронавируса. Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань. При этом в Ухане есть две лаборатории, где могло произойти заражение – в Уханьском центре по контролю и профилактике заболеваний или Институте вирусологии в Ухане. О проблемах с безопасностью в этих лабораториях власти США сообщали еще за два года до пандемии. Администрация президента сообщила, что США никак не могут получить от Китая образцы вируса из Уханя. Ведь Китай игнорирует такие просьбы.

Однако разведка США сообщала, что коронавирус имеет природное происхождение и подтвердить его лабораторное происхождение или искусственную модификацию пока не удалось. В то же время совместные предварительные выводы спецслужб пяти стран – США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии – утверждают, что Китай намеренно будет скрывать распространение информации о вспышке COVID-19 и его опасности. Китай могут, как минимум, обвинить в халатности, которая стоила миру катастрофических человеческих и экономических потерь

Издание AP пишет о том, что Китай это делал с целью увеличения запасов лекарств и медикаментов, когда все только началось.

Китай отвергает все обвинения со стороны США.