Коронавірус вирвався з Китаю через некомпетентність, і вони намагаються це приховати, – Трамп

В США висунули нову версію того, як коронавірус масово поширився світом. Озвучив її президент США Дональд Трамп.

За його словами, Китай ненавмисно допоміг масовому поширенню коронавірусу у світі. В інтерв'ю Fox news він назвав це "некомпетентністю" зі сторони Китаю.

До слова Трампа щодня перевірятимуть на коронавірус: захворів його помічник

Китай зробив жахливу річ. Я не думаю, що вони спеціально це зробили, але це було зроблено, можливо, через некомпетентність. Можливо, що це вирвалося назовні, а вони не знали, як сказати про це,

– заявив президент США.

За його словами, Вашингтон неодноразово пропонував допомогу Пекіну, однак ці пропозиції були відкинуті.

До цього в інтерв'ю тому ж Fox news Трамп заявляв, що Китай намагався приховати цю помилку, але не зумів.

"Я думаю, що влада Китаю зробили жахливу помилку і не хотіли її визнати. Ми хотіли приїхати в КНР, для проведення розслідування, але вони не хотіли нас пускати. Навіть Всесвітню організацію охорони здоров'я не хотіли пускати. Вони визнали це, але набагато пізніше, а не відразу. По-моєму, вони зробили помилку і намагалися її приховати, згасити її, немов пожежу, і не змогли зробити це", – заявив Трамп.

Які ще версії поширення коронавірусу висувала влада США

В США неодноразово звинувачували Китай в масовому поширенні коронавірусу. Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань. При цьому в Ухані є дві лабораторії, де могло статися зараження – в Уханському центрі з контролю та профілактики захворювань чи Інституті вірусології в Ухані. Про проблеми з безпекою в цих лабораторіях владу США повідомляли ще за два роки до пандемії. Адміністрація президента повідомила, що США ніяк не можуть отримати від Китаю зразки вірусу з Уханю. Адже Китай ігнорує такі прохання.

Однак розвідка США повідомляла, що коронавірус має природне походження і підтвердити його лабораторне походження чи штучну модифікацію поки не вдалося. Водночас Спільні попередні висновки спецслужб п'яти країн – США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії – стверджують, що Китай навмисно приховувати поширення інформації про спалах COVID-19 та його небезпеку. Китай можуть, як мінімум, звинуватити в халатності, яка коштувала світу катастрофічних людських і економічних втрат

Видання AP пише про те, що Китай це робив з метою збільшення запасів ліків та медикаментів, коли все тільки почалося.

Китай відкидає всі звинувачення зі сторони США.