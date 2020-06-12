Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации и назначил вместо него Виталия Боговина.

Соответствующий указ № 221/2020 опубликован на сайте президента.

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Что известно о Виталии Боговине

В 2006 году Боговин основал компанию "Бизон-Тех 2006" в Запорожской области. В 2010 году совместно с бизнесменом Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT, впоследствии объединили все активы в BKW Group.

На парламентских выборах 2019 года Виталий Боговин выдвигался в округе №78 от партии "Слуга народа". Однако кандидата в депутаты опередил представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Пономарев.

Боговин отмечал, что имеет стратегию развития Запорожской области.

Есть проблемы, которые существуют в регионе, – это дороги, экология, питьевая вода. При этом в области есть морской торговый порт, огромная инфраструктура, три морских курорта – все эти направления должны развиваться,

– считает он.

Среди приоритетов работы глава ОГА называл восстановление работы крупных заводов, развитие туризма и реализацию стратегии крупного строительства.

О назначении Владимира Зеленского – читайте по ссылке.