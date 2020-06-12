Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Туринка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації і призначив замість нього Віталія Боговіна.

Відповідний указ №221/2020 опубліковано на сайті президента.

Читайте також Зеленський звільнив посла Франції Олега Шамшура і призначив нового

Що відомо про Віталія Боговіна

У 2006 Боговін заснував компанію "Бізон-Тех 2006" в Запорізькій області. У 2010 році спільно з бізнесменом Вадимом Коверником створили агрохолдинг LANDFORT, згодом об'єднали усі активи в BKW Group.

На парламентських виборах 2019 року Віталій Боговін висувався на окрузі №78 від партії "Слуга народу". Однак кандидата в депутати випередив представник "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Пономарьов.

Боговін зазначав, що має стратегію розвитку Запорізької області.

Є проблеми, які існують в регіоні, – це дороги, екологія, питна вода. При цьому в області є морський торговий порт, величезна інфраструктура, три морських курорти – всі ці напрямки мають розвиватися,

– вважає він.

Серед пріоритетів роботи голова ОДА називав відновлення роботи великих заводів, розвиток туризму та реалізацію стратегії великого будівництва.

Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте за посиланням.