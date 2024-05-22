Собственно, речь идет о депутате из Донецка Виталии Борте, который в парламенте 7 созыва от "Партии регионов" голосовал за "диктаторские законы" и поддерживал проведение референдума на Донбассе. ВСК по фортификациям создали 22 мая, – информирует 24 Канал.

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Кто такой Виталий Борт

Впервые Борт стал депутатом в 2006 году от "Партии регионов", подконтрольной Януковичу. В Верховной Раде просидел несколько созывов вплоть до 2014-го, после чего имел перерыв в депутатстве целых 5 лет, но снова стал избранником в 2019 от ОПЗЖ – партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

Обратите внимание! В марте 2022 года СНБО приостановил деятельность ОПЗЖ на время военного положения. Уже в июне политсилу запретили полностью через суд, сентябрьская кассация это подтвердила.

Интересно, что на выборах в 2014 году Борт баллотировался в парламент как мажоритарщик и самовыдвиженец. Однако Россия оккупировала соответствующую часть Донецкой области, поэтому и попасть в Верховную Раду он не смог. В то же время журналисты утверждают, что когда еще Борт был нардепом в 2014 году, он посещал временно оккупированный Крым.

Борт неоднократно летал из Симферополя в Россию, а затем так же возвращался на оккупированный полуостров. Расследователи также установили, что в 2019 году мать нардепа Валентина Борт получила гражданство России,

– говорится в материале проекта "Схемы".

Кроме того, 16 января 2014 года Виталий Борт поддержал "диктаторские законы" – пакет инициатив, имевших целью криминализировать оппозицию и гражданское общество. Эксперты констатируют, что соответствующие законы ограничивали права граждан, к тому же принимались с нарушением регламента – поднятием рук.

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Как ни странно, того же года весной на внеочередной сессии Макеевского городского совета политик поддержал проведение референдума "о самоопределении Донбасса". Подчеркнем, что город Макеевка Донецкой области уже 10 лет находится под контролем оккупантов.

После начала полномасштабного вторжения и запрета ОПЗЖ в 2022 году Борт присоединился к депутатской группе ПЗЖМ – "Платформа за жизнь и мир". Среди недавних скандалов с его участием – двухмесячная "командировка" в Венгрию и встреча с соратником Орбана, а именно – Лоринцом Ночо.

Важно! В Офисе генпрокурора информировали, что расследуют уголовное производство "по факту совершения служебного подлога действующим народным депутатом". Очевидно, речь шла о Виталии Борте, ведь журналисты установили, что он должен был бы уехать в командировку всего на 6 дней, а не 2 месяца.

ВСК по фортификациям

Как мы отмечали в начале материала, 22 мая нардепы проголосовали за постановление о создании временной специальной комиссии по использованию бюджетных средств на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений.

Речь идет о возведении для защиты на линии соприкосновения, а также расхода средств на изготовление и закупку беспилотников для Сил обороны.

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В состав ВСК вошли 15 народных депутатов, ее возглавил представитель фракции "Слуга народа" Николай Задорожний. Заместитель председателя – Михаил Цимбалюк от "Батькивщины". Всего в комиссии есть 8 "Слуг народа" и по одному представителю от каждой из фракций и групп.

Соответствующая временная следственная комиссия будет работать в течение года со дня образования. Во время шестимесячного срока Верховная Рада должна заслушать ее отчет на пленарном заседании.