Власне, йдеться про депутата з Донецька Віталія Борта, який у парламенті 7 скликання від "Партії регіонів" голосував за "диктаторські закони" і підтримував проведення референдуму на Донбасі. ТСК щодо фортифікацій утворили 22 травня, – інформує 24 Канал.

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Хто такий Віталій Борт

Уперше Борт став депутатом у 2006 році від "Партії регіонів", підконтрольній Януковичу. У Верховній Раді просидів декілька скликань аж до 2014-го, після чого мав перерву у депутатстві цілих 5 років, але знову став обранцем у 2019 від ОПЗЖ – партії "Опозиційна платформа за життя".

Зверніть увагу! У березні 2022 року РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ на час воєнного стану. Уже в червні політсилу заборонили повністю через суд, вереснева касація це засвідчила.

Цікаво, що на виборах у 2014 році Борт балотувався у парламент як мажоритарник та самовисуванець. Однак Росія окупувала відповідну частину Донецької області, тому й потрапити до Верховної Ради він не зміг. Водночас журналісти стверджують, що коли ще Борт був нардепом у 2014 році, він відвідував тимчасово окупований Крим.

Борт неодноразово літав з Сімферополя до Росії, а потім так само вертався до окупованого півострова. Розслідувачі також встановили, що у 2019 році матір нардепа Валентина Борт отримала громадянство Росії,

– йдеться у матеріалі проєкту "Схеми".

Крім того, 16 січня 2014 року Віталій Борт підтримав "диктаторські закони" – пакет ініціатив, що мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Експерти констатують, що відповідні закони обмежували права громадян, до того ж ухвалювались з порушенням регламенту – підняттям рук.

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Як не дивно, того ж року весною на позачерговій сесії Макіївської міської ради політик підтримав проведення референдуму "про самовизначення Донбасу". Наголосимо, що місто Макіївка на Донеччині уже 10 років перебуває під контролем окупантів.

Після початку повномасштабного вторгнення та заборони ОПЗЖ у 2022 році Борт приєднався до депутатської групи ПЗЖМ – "Платформа за життя та мир". Серед нещодавніх скандалів за його участі – двомісячне "відрядження" в Угорщину та зустріч зі соратником Орбана, а саме – Лорінцом Ночо.

Важливо! В Офісі генпрокурора інформували, що розслідують кримінальне провадження "за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом". Вочевидь, йшлося про Віталія Борта, адже журналісти встановили, що він мав би виїхати у відрядження всього на 6 днів, а не 2 місяці.

ТСК щодо фортифікацій

Як ми зазначали на початку матеріалу, 22 травня нардепи проголосували за постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень.

Йдеться про зведення для захисту на лінії зіткнення, а також витрату коштів на виготовлення та закупівлю безпілотників для Сил оборони.

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До складу ТСК увійшли 15 народних депутатів, її очолив представник фракції "Слуга народу" Микола Задорожній. Заступник голови – Михайло Цимбалюк від "Батьківщини". Загалом у комісії є 8 "Слуг народу" та по одному представнику від кожної з фракцій та груп.

Відповідна тимчасова слідча комісія буде працюватиме упродовж року з дня утворення. Під час шестимісячного терміну Верховна Рада має заслухати її звіт на пленарному засіданні.