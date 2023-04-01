Некоторые пользователи сразу поняли, что это шутка. Однако многие поверили и огорчились. Об этом пишет 24 Канал.

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Все началось с шутки патрульного полицейского

Сначала командир батальона патрульной полиции города Белая Церковь Василий Коряк, имеющий позывной "Танцор" и воюющий сейчас под Бахмутом, опубликовал на своей странице рапорт на увольнение. Он сказал, что после увольнения со службы уедет в Польшу. Конечно, заявление было первоапрельской шуткой.

После этого заместитель министра обороны Виталий Дейнега также опубликовал шутливое заявление на увольнение. Он сказал, что дальше министр обороны Алексей Резников справится уже "как-то" без него.

Резников Алексей, спасибо за этот незабываемый месяц! Дальше уже как-то без меня!

– написал Дейнега.

Кто такой Виталий Дейнега