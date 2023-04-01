Некоторые пользователи сразу поняли, что это шутка. Однако многие поверили и огорчились. Об этом пишет 24 Канал.
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Все началось с шутки патрульного полицейского
Сначала командир батальона патрульной полиции города Белая Церковь Василий Коряк, имеющий позывной "Танцор" и воюющий сейчас под Бахмутом, опубликовал на своей странице рапорт на увольнение. Он сказал, что после увольнения со службы уедет в Польшу. Конечно, заявление было первоапрельской шуткой.
После этого заместитель министра обороны Виталий Дейнега также опубликовал шутливое заявление на увольнение. Он сказал, что дальше министр обороны Алексей Резников справится уже "как-то" без него.
Резников Алексей, спасибо за этот незабываемый месяц! Дальше уже как-то без меня!
– написал Дейнега.
Кто такой Виталий Дейнега
- Виталий Дейнега – основатель благотворительного фонда "Вернись живым". В феврале 2023 года его назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- В 2014 году ему вручили Орден За заслуги III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
- Уже в 2016 году нынешний замминистра получил медаль За содействие Вооруженным Силам Украины, а в 2019 году – Крест Ивана Мазепы за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность.