Деякі користувачі одразу зрозуміли, що це жарт. Проте багато хто повірив та засмутився. Про це пише 24 Канал.
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Все почалось з жарту патрульного поліцейського
Спершу командир батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Василь Коряк, який має позивний "Танцор" і воює зараз під Бахмутом, опублікував на своїй сторінці рапорт на звільнення. Він сказав, що після звільнення зі служби поїде в Польщу. Звичайно, заява була першоквітневим жартом.
Після цього заступник міністра оборони Віталій Дейнега також опублікував жартівливу заяву на звільнення. Він сказав, що далі міністр оборони Олексій Резніков впорається вже "якось" без нього.
Резніков Олексій, дякую за цей незабутній місяць! Далі вже якось без мене!
– написав Дейнега.
Хто такий Віталій Дейнега
- Віталій Дейнега – засновник благодійного фонду "Повернись живим". У лютому 2023 року його призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- У 2014 році йому вручили Орден За заслуги III ступеню за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.
- Вже у 2016 році нинішній заступник міністра отримав медаль За сприяння Збройним Силам України, а у 2019 – Хрест Івана Мазепи за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність.