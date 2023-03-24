Виталий Дерех принимал участие в боях под Киевом, позже защищал от российского агрессора Донецкую и Луганскую области. К сожалению, 28 мая 2022-го защитник погиб в результате авиационного удара возле Попасной.

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Виталию Дереху просят присвоить звание "Героя Украины" посмертно. По состоянию на 9 утра 24 марта петиция набрала 1168 голосов. Чтобы его рассмотрел президент, необходимо 25 тысяч.

Мой собрат заслуживает войти в историю Украины как верный сын, который всегда был готов уничтожать врага и отстаивать интересы страны,

– подчеркнул автор петиции Эдуард Ростковский.

Что известно о Виталии Дерехе

Дерех Виталий Мирославович – журналист, художник, пластун, рыцарь шалаша "Орден Железной Остроги", военнослужащий, младший сержант. Также был командиром противотанкового отделения 3-го отдельного батальона специального назначения 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, участник российско-украинской войны. Он – кавалер ордена "За мужество" III степени (2016) в составе батальона "Айдар".

Виталий был активным участником Революции достоинства в составе 15-й сотни Самообороны Майдана. Он спасал людей на Институтской 20 февраля.

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Виталий Дерех на Майдане / Фото Тернопольский Пласт

В 2014 году Дерех пошел добровольцем в батальон "Айдар" ВСУ. Тогда воевал до июля 2015 года. В 2016—2018 годах работал в Муниципальном карауле Ивано-Франковска, в том числе спасателем.

В начале полномасштабного вторжения России вступил в 1-ю отдельную бригаду специального назначения имени Ивана Богуна, в составе которой участвовал в боях под Киевом, затем на Донетчине и Луганщине.

Метко руководил расчетом ПТРК, с которым ликвидировал не одну единицу вражеской техники и личного состава России. Был примером для всех военнослужащих, несших службу рядом с ним,

– отмечает автор петиции.

Также добавляет, что Виталий преподавал военное дело всем желающим от взрывного дела до тактических перемещений. "Выполнял задачу не только своего подразделения, неоднократно ходил в разведку на позиции врага. Уничтожал взрывные заграждения врага на пути украинской армии, хотя и не был сапером", – пишет автор петиции.

Заметим, что Виталий Дерех также работал журналистом в тернопольском издании. "20 минут".

Он является (не могу воспринять, что был) настоящим патриотом. До глубины души. Не ради славы или наград, а потому, что очень любил Украину. И вот сейчас враг забрал его у нас. Но он не уничтожит светлую память о Герое,

– отметила главная редактор "20 минут" Наталья Бурлаку.

К сожалению, 28 мая 2022 года возле города Попасная Луганской области в результате авиационного удара российских войск украинский воин Виталий Дерех погиб.