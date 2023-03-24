Віталій Дерех брав участь у боях під Києвом, пізніше боронив від російського агресора Донеччину та Луганщину. На жаль, 28 травня 2022-го захисник загинув внаслідок авіаційного удару біля Попасної.

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Віталію Дереху просять присвоїти звання "Героя України" посмертно. Станом на 9 ранку 24 березня петиція набрала 1168 голосів. Аби її розглянув президент, необхідно 25 тисяч.

Мій побратим заслуговує увійти в історію України, як вірний син, котрий завжди був готовий нищити ворога і відстоювати інтереси країни,

– наголосив автор петиції Едуард Ростковський.

Що відомо про Віталія Дереха

Дерех Віталій Мирославович – журналіст, митець, пластун, лицар куреня "Орден Залізної Остроги", військовослужбовець, молодший сержант. Також був командиром протитанкового відділення 3-го окремого батальйону спеціального призначення 1‑шої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, учасник російсько-української війни. Він – кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2016) у складі батальйону "Айдар".

Віталій був активним учасником Революції гідності у складі 15-ї сотні Самооборони Майдану. Він рятував людей на Інститутській 20 лютого.

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Віталій Дерех на Майдані / Фото Тернопільський Пласт

У 2014 році Дерех пішов добровольцем в батальйон "Айдар" ЗСУ. Тоді воював до липня 2015 року. У 2016—2018 роках працював в Муніципальній варті Івано-Франківська, зокрема рятувальником.

На початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в складі якої брав участь в боях під Києвом, опісля на Донеччині та Луганщині.

Влучно керував розрахунком ПТРК, з яким ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу Росії. Був прикладом для всіх військовослужбовців, котрі несли службу поруч з ним,

– зазначає автор петиції.

Та додає, що Віталій також викладав військову справу усім, хто того бажав, від вибухової справи до тактичних переміщень. "Виконував завдання не тільки свого підрозділу, неодноразово ходив у розвідку на позиції ворога. Знищував вибухові загородження ворога на шляху українського війська, хоча і не був сапером", – пише автор петиції.

Зауважимо, що також Віталій Дерех працював журналістом у тернопільському виданні "20 хвилин".

Він є (не можу сприйняти, що був) справжнім патріотом. До глибини душі. Не задля слави чи нагород, а тому що дуже любив Україну. І от зараз ворог забрав його в нас. Але він не знищить світлу пам'ять про Героя,

– наголосила головна редакторка "20 хвилин" Наталка Бурлаку.

На жаль, 28 травня 2022 року біля міста Попасна Луганської области внаслідок авіаційного удару російських військ український воїн Віталій Дерех загинув.