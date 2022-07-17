Это не прихоти, – автор петиции об экзамене для получения гражданства Украины
На сайте президента 23 мая 2022 года появилась электронная петиция "Ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины", которая набрала более 26 тысяч голосов.
Экзамен должен быть комплексным и содержать обязательную оценку знаний украинского языка, истории Украины и Конституции Украины. Также там есть такая составляющая, как государственный гимн. Об этом в эфире 24 канала рассказал автор петиции Виталий Капустян.
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По его словам, чем стандартизованнее будет экзамен, тем лучше. Ведь любая автоматизация исключает человеческий фактор и делает невозможным коррупцию или какие-то договоренности. Условно в петиции указан формат ВНО, однако, возможно, лучше разработанное решение.
Знание языка
Виталий Капустян объяснил, что знание украинского языка – это очень логичный экзамен, ведь у нас единственный государственный язык. Если человек хочет получать какую-то информацию или услуги где угодно, ему нужно понимать и знать украинский.
Законы Украины
Автор петиции отметил, что "незнание закона не освобождает от ответственности". Человек, желающий получить гражданство, жить здесь, подавать какие-то документы, открывать бизнес, рожать детей – должен знать базовые законы.
Это не какие-то прихоти. Это очень логические базовые вещи, которые, к сожалению, сейчас пробел в законе о приобретении гражданства Украины,
– отметил Виталий Капустян.
Знание истории Украины
По мнению автора петиции, история Украины очень важный вопрос, ведь ее незнание приводит к повтору ошибок.
"Незнание истории в Украине – это путь к тому, что тобой очень легко могут манипулировать. Очень легко создают нарративы, которые ты поддерживаешь, хотя на самом деле они лживы. Поэтому знание истории очень важно для интеграции в украинское общество", – добавил Виталий Капустян.
Смотрите полное видео с автором петиции об экзамене для получения гражданства Украины: