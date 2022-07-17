Іспит має бути комплексним та містити обовʼязкову оцінку знань української мови, історії України та Конституції України. Також там є така складова, як державний гімн. Про це в ефірі 24 каналу розповів автор петиції Віталій Капустян.

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За його словами, чим більш стандартизованим буде іспит, тим краще. Адже будь-яка автоматизація виключає людський фактор й унеможливлює корупцію чи якісь домовленості. Умовно в петиції зазначений формат ЗНО, проте, можливо, є краще розроблене рішення.

Знання мови

Віталій Капустян пояснив, що знання української мови – це дуже логічний іспит, адже у нас єдина державна мова. Якщо людина хоче отримувати якусь інформацію або послуги будь-де, їй треба розуміти й знати українську.

Закони України

Автор петиції зазначив, що "незнання закону не звільняє від відповідальності". Людина, яка хоче отримати громадянство, жити тут, подавати якісь документи, відкривати бізнес, народжувати дітей – має знати базові закони.

Це не якісь забаганки. Це дуже логічні базові речі, які, на жаль, зараз є прогалиною в законі про набуття громадянства України,

– зазначив Віталій Капустян.

Знання історії України

На думку автора петиції, історія України – дуже важливе питання, адже її незнання призводить до повтору помилок.

"Незнання історії в Україні – це шлях до того, що тобою дуже легко можуть маніпулювати. Дуже легко створюють наративи, які ти підтримуєш, хоч насправді вони є брехливими. Тому знання історії дуже важливе для інтеграції в українське суспільство", – додав Віталій Капустян.

Дивіться повне відео з автором петиції про іспит для отримання громадянства України: