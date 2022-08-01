Ким заявил, что оккупанты уничтожают Николаев
Об этом во время обращения рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что из-за российских обстрелов в Николаевской области очень сильно страдает инфраструктура.
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Виталий Ким заявил, что оккупанты уничтожают Николаев. В то же время глава Николаевской ОВА подчеркнул, что в результате обстрелов мало убитых и раненых.
"Святой Николай нас бережет, поэтому мы не Мариуполь", – добавил он.
Несмотря на массированные обстрелы, как подчеркнул Виталий Ким, в Николаеве открыты магазины и заведения питания.
"Да, страшно, да ужасно. Но не так грустно, как все на самом деле", – сказал он.
Кроме того, глава Николаевской ОВА сообщил, что провел разговор с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, во время которого речь шла о возобновлении работы николаевских портов.
Возможно, через несколько недель будет ясно, могут ли открыться николаевские порты. В такой ситуации я точно понимаю, что мы идем к нашей победе,
– резюмировал Ким.
Николаев страдает от обстрелов оккупантов
- В последние недели российские военные систематически наносят многие ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева. В частности, в ночь на 1 августа враг обстрелял город, в результате чего сильно пострадал современный травмпункт.
- В ночь на 31 июля оккупанты нанесли самый массированный удар по Николаеву с начала полномасштабной войны. Войска агрессора обстреливали город из "Смерчей" и С-300.
- К сожалению, в результате удара погиб гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. В Офисе Президента заявили, что россия целенаправленно убила Вадатурского.
- Обстрелы в Николаеве продолжились днем 1 августа. Около 16:50 в областном центре были слышны звуки взрывов.
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