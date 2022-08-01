Генерал Марченко вернулся в Николаев 27 июля. Виталий Ким показал, как они вместе работают в кабинете. При этом видео было опубликовано во время того, как в регионе была воздушная тревога.

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Все на месте, мы работаем, – Ким

Я быстренько, все хорошо. Работаем, все на месте. Потому что спрашивают, не убило ли. Нет, не убило, все хорошо. Марченко тоже на месте,

– сказал председатель ОВА.

Генерал-майор тоже поздоровался с украинцами. Виталий Ким пожелал всем добра и заверил, что работа в Николаевской области кипит.

Дмитрий Марченко и Виталий Ким работают в Николаеве / Видео Виталия Кима:

До апреля генерал-майор руководил обороной Николаева

Отметим, что до апреля генерал-майор ВСУ Марченко руководил обороной Николаева. В июле перед Марченко поставили другие, более расширенные, задачи взаимодействия ВСУ и военной администрации. Генерал-майор будет работать на территории Херсонщины и Николаевщины.

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Что происходит на Николаевщине: коротко

Смотрите видео о ночном обстреле Николаева: