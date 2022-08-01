Генерал Марченко повернувся до Миколаєва 27 липня. Віталій Кім показав, як він разом з генералом працюють у кабінеті, при цьому відео опублікували під час того, як в регіоні була повітряна тривога.

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Усі на місці, ми працюємо, – Кім

Я швиденько, все гаразд. Працюємо, усі на місці, бо питають, чи не вбило. Ні, не вбило, все гаразд. Марченко теж на місці,

– сказав голова ОВА.

Генерал-майор теж привітався з українцями. Віталій Кім побажав всім добра і запевнив, що робота на Миколаївщині кипить.

Дмитро Марченко та Віталій Кім працюють у Миколаєві / Відео Віталія Кіма:

До квітня генерал-майор керував обороною Миколаєва

Зазначимо, що до квітня генерал-майор ЗСУ Марченко керував обороною Миколаєва. У липні перед Марченком поставили інші – розширені завдання щодо взаємодії ЗСУ та військової адміністрації. Працюватиме генерал-майор на території Херсонщини та Миколаївщини.

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Що відбувається на Миколаївщині: коротко

Дивіться відео про нічний обстріл Миколаєва: