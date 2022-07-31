Зеленський розповів, що Миколаїв та область сьогодні атакували найбільше за весь час повномасштабної війни, передає 24 канал.
До теми У росії немає шансів перемогти у цій війні, – Зеленський звернувся до українців
"Десятки ракет та реактивних снарядів окупанти влучили у житлові будинки, школи, об'єкти соціальної та промислової інфраструктури", – зазначив президент.
Росіянам не вдасться зруйнувати потенціал
Президент сказав, що росіяни забрали життя бізнесмена та Героя України Олексія Вадатурського та його дружини Раїси. Чоловік був засновником однієї з найбільших в країні агрокомпаній "Нібулон".
Мої щирі співчуття рідним та близьким подружжя. Саме такі люди й компанії, саме наш український Південь гарантували світові продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах,
– сказав президент.
Зверніть увагу – повне звернення Зеленського 31 липня: дивіться відео
Що відомо про обстріл Миколаєва
- окупанти 31 липня вночі гатили по Миколаєву з ракет С-300 та реактивних систем залпового вогню "Смерч". Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук зазначив, що обстріл тривав практично всю ніч.
- Вбивці влучили у квартиру бізнесмена та Героя України Олексія Вадатурського. Чоловік та його дружина Раїса загинули на місці.
- Вадатурський був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон". Він планував наступного тижня відвідати Туреччину у питанні експорту зерна. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що це було навмисне вбивство.
- російські пропагандисти радіють загибелі Вадатурського й цинічно називають це "денацифікацією".