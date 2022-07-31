Зеленський розповів, що Миколаїв та область сьогодні атакували найбільше за весь час повномасштабної війни, передає 24 канал.

До теми У росії немає шансів перемогти у цій війні, – Зеленський звернувся до українців

"Десятки ракет та реактивних снарядів окупанти влучили у житлові будинки, школи, об'єкти соціальної та промислової інфраструктури", – зазначив президент.

Росіянам не вдасться зруйнувати потенціал

Президент сказав, що росіяни забрали життя бізнесмена та Героя України Олексія Вадатурського та його дружини Раїси. Чоловік був засновником однієї з найбільших в країні агрокомпаній "Нібулон".

Мої щирі співчуття рідним та близьким подружжя. Саме такі люди й компанії, саме наш український Південь гарантували світові продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах,

– сказав президент.

Зверніть увагу – повне звернення Зеленського 31 липня: дивіться відео

Що відомо про обстріл Миколаєва