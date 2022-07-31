Зеленский рассказал, что Николаев и область сегодня атаковали больше всего за все время полномасштабной войны, передает 24 канал.

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"Десяти ракет и реактивных снарядов оккупантов попали в жилые дома, школы, объекты социальной и промышленной инфраструктуры", – отметил президент.

россиянам не удастся разрушить потенциал

Президент сказал, что россияне унесли жизни бизнесмена и Героя Украины Алексея Вадатурского и его супруги Раисы. Мужчина был основателем одной из крупнейших в стране агрокомпаний "Нибулон".

Мои искренние соболезнования родным и близким супругов. Именно такие люди и компании, наш украинский Юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по развалинам,

– сказал президент.

Обратите внимание – полное обращение Зеленского 31 июля: смотрите видео

Что известно об обстреле Николаева