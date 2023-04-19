Кличко обсудил с делегациями Дании и Нидерландов помощь украинским общинам в восстановлении

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегациями Дании и Нидерландов. Поблагодарил за поддержку и обсудил дальнейшую помощь Украине, в том числе в восстановлении общин.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook. На встрече с вице-президентом Ассоциации муниципалитетов Нидерландов (VNG) Шэрон Дейксма обсуждалась помощь по восстановлению украинских общин.

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Сегодня Ассоциация городов Украины и VNG внедряют проект по восстановлению украинских городов, сел и поселков.

В настоящее время в нем принимают Херсон, Очаков, Берислав, Высокополье. Этим населенным пунктам помогают в разработке планов обновления. Благодаря сотрудничеству с VNG, АГУ также наладила контакты между нидерландским муниципалитетом Опстерланд и украинским поселком Недригайлов. Уверен, что сотрудничество нидерландских и украинских муниципалитетов эффективно повлияет на возобновление украинских общин", – подчеркнул Виталий Кличко.

Глава АГУ подчеркнул, что особенно нуждаются в помощи в восстановлении общины на деоккупированных территориях и терпящих сильные разрушения во время российских обстрелов.

В ходе встречи с делегацией Королевства Дания был подписан Меморандум о партнерстве между Киевом и Копенгагеном. Столицу Дании на встрече представляла лорд-мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

"Столица Дании – передовой современный европейский город с высоким уровнем жизни и социального обеспечения, который заботится о своих жителях, экологии и безопасности. И Киеву интересен опыт Копенгагена и эффективное сотрудничество с этим городом", – отметил мэр Киева.

Также в состав делегации Королевства Дании входили мэр Оденсе Питер Рахбек Юэль, мэр Орхуса и вице-председатель Местного самоуправления Дании Якоб Бундсгаард и Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккелсен.