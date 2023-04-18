Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по результатам переговоров с мэром Праги Богуславом Свободой.

Недавно мэрия чешской столицы объявила о предоставлении новой помощи. Это медицинские средства для киевлян: наборы для вакцинации, защитные маски и костюмы-комбинезоны, респираторы, одноразовые перчатки. Эту гуманитарную помощь на сумму более 25 миллионов гривен получат столичные больницы,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что с первых дней полномасштабной войны Прага передала Киеву 400 тепловых пушек, 10 генераторов мощностью 6,3 киловатт, а также 25 грузовых вагонов с гуманитарной помощью – продовольствием, средствами гигиены и медикаментами.

Виталий Кличко поздравил чешского коллегу с избранием и пригласил посетить Киев.

"Я подчеркнул, что киевские власти заинтересованы в развитии чешско-украинских отношений на всех уровнях. В реализации совместных проектов и программ, как с мэрией Праги, так и бизнесом, общественными организациями Чехии. И что столичная власть и дальше будет работать в рамках Пакта свободных городов, к которому Киев присоединился во время моего визита в Прагу 26 сентября 2022. Пригласил своего коллегу посетить Киев на День Европы, который в этом году отметит 20 – 21 мая", –заявил Виталий Кличко.



Как сообщалось, Пакт свободных городов – открытый и прогрессивный городской альянс, начатый в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы для поддержки и развития местной демократии и самоуправления.

Справка. 79-летний Богуслав Свобода был избран мэром Праги 16 февраля 2023 года.