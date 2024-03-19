Виталий Кличко в годовщину создания 5 штурмовой киевской бригады наградил бойцов

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами 5 отдельной штурмовой киевской бригады по случаю второй годовщины создания подразделения.

Он наградил защитников и рассказал, как столичная громада помогает штурмовикам.

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"Поздравил бойцов 5 отдельной штурмовой киевской бригады со второй годовщиной создания бригады. И наградил от столицы орденами "За содействие обороне Киева" и медалями "Честь. Слава. Держава". К сожалению, трем воинам награды присвоены посмертно", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в феврале – марте 2022 года бойцы 5 штурмовой бригады защищали столицу возле Ирпеня, Мощуна, Горенки и Лютежа. А сейчас они сражаются на передовой на Донбассе.

Мэр Киева наградил бойцов 5 штурмовой киевской бригады / Фото Виталия Кличко

С начала полномасштабной войны из столичного бюджета на потребности бригады выделено уже более 130 миллионов гривен.

Громада Киева продолжает помогать нашим защитникам. В прошлом году город выделил 5 бригаде на оснащение 83 миллиона гривен и уже 50 миллионов в этом году. В 2023 году на средства громады они закупили несколько сотен FPV-дронов, квадрокоптеров,

– подчеркнул мэр столицы.

Кличко также напомнил, что недавно он отвозил дополнительную помощь 5 бригаде.

Недавно посещал эту бригаду на передовой. Передал дополнительно в качестве благотворительной помощи еще 50 дронов, РЭБы и другое оборудование. Отвозил помощь бригаде и в начале марта,

– сообщил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев возглавил рейтинг городов – областных центров по размеру помощи Силам обороны. В прошлом году столица за средства городского бюджета предоставила военным подразделениям помощь почти на 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые.