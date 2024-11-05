Громада Киева передала 112 бригаде ТрО системы РЭБ и дроны-разведчики, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы партию помощи 112 отдельной бригаде Территориальной обороны Киева. Бойцы получили от киевлян 130 систем РЭБ и дроны-разведчики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Виталия Кличко.

Обратите внимание Виталий Кличко передал 5 штурмовой бригаде 550 дронов Mavic от общины Киева

Сегодня (5 ноября – 24 Канал) бойцам 112 бригады Теробороны Киева передали от громады столицы на фронт очередную партию помощи. В частности, 130 систем РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) различного типа – окопные и автомобильные, которые так необходимы нашим бойцам. И 6 дронов-разведчиков. Благодаря РЭБ можно выявлять и препятствовать радио, мобильной или спутниковой связи, выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. И дезориентировать в пространстве, изменив координаты на ложные,

– написал Виталий Кличко.

Кличко передал помощь героям: смотрите видео

Сколько столица уже выделила на помощь 112 бригаде

Мэр Киева также отметил, что с начала года столица выделила на помощь 112 бригаде 600 миллионов гривен.

"Эти РЭБы, стоимостью 87 миллиона гривен, закуплены, в частности, из этих бюджетных средств, полученных бригадой. Мы продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные деньги", – подчеркнул Кличко.

Он также вручил бойцам 112 бригады награды от столицы.

Ранее сообщалось, что с начала года Киев выделил на помощь военным уже 8,6 миллиарда гривен. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 миллиарда). В частности, этом году на фронт отправились более 12 000 БПЛА различных типов от громады столицы, еще более 2500 БПЛА защитники получили как благотворительную помощь.