Кличко сообщил, что 24 марта передал на фронт от общины Киева очередную партию необходимой помощи. На этот раз говорится о 5000 FPV-дронов для Третьего корпуса.

Передал на фронт от громады столицы очередную партию необходимой помощи. К бойцам Третьего армейского корпуса поехали 5000 FPV-дронов различных типов. Всего с начала этого года от громады столицы бойцам различных бригад отправили уже более 41 500 БпЛА различных типов,

– подчеркнул мэр Киева.

Мэр Киева передал дроны защитникам / Фото с телеграмм-канала Кличко

Детали от Кличко

Мэр также напомнил, что в прошлом году на оснащение Третьего корпуса из городского бюджета выделили 1,5 миллиарда гривен. За эти деньги приобрели, в частности, более 12 тысяч беспилотников. Встречая Новый год с героями, Кличко лично передал военным Третьего корпуса:

12 000 FPV-дронов;

100 беспилотников Mavic;

20 наземных роботизированных комплексов;

50 дронов-самолетов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица выделила из городского бюджета на нужды Сил обороны более 12 миллиардов гривен. Это деньги на приобретение дронов, средств РЭБ, техники и автомобилей. Кроме того, Киев реализует программы поддержки ветеранов и их семей, которые предусматривают, в частности, выплаты семьям, реабилитацию раненых, помощь с трудоустройством и тому подобное.