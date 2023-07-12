Виталий Кличко показал отделение экстренной медицинской помощи №18 после ремонта

В отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе выполнили капитальный ремонт – провели внешние работы, оборудовали для посещения маломобильными группами, заменили коммуникации, установили оборудование, обустроили убежище и комнаты отдыха и так далее.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который посетил отделение, чтобы проверить выполнение ремонта.

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Кличко рассказал о выполненных работах

"Проверил, как выполнили капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе. В здании обновили фасад. Наружное оформление соответствует единому стилю, выбранному для всех отделений "Центра экстренной медицинской помощи". Оборудовали помещение пандусами для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Заменили внутренние системы водо-, электро- и теплоснабжения, установили вентиляционное оборудование. Заменили оборудование в теплопунктах. Установили охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения, видеонаблюдения, сеть интернет", – отметил Виталий Кличко.

Отделение экстренной медицинской помощи №18 после ремонта / Фото КГГА

Мэр Киева также сообщил, что отделение скорой помощи оснащено генератором резервного питания. Помещение, где хранятся медикаменты, оборудовано современной системой охраны. В подвальном помещении есть дополнительная диспетчерская и возможное убежище для сотрудников на случай тревог. Кроме того, обустроили для медиков комнаты отдыха и раздевалки.

Отделение экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе обслуживает массивы Минский, Куреневка, Приорка, а также оказывает экстренную медпомощь жителям прилегающих Подольского и Шевченковского районов.