Кличко получил "поощрительный взгляд" от Залужного и похвастался в сети

Городской глава Киева Виталий Кличко получил "поощрительный взгляд" главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного.

Соответствующее фото Кличко обнародовал в своих соцсетях.

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На фото Кличко улыбается с рамкой в руке. В рамке виднеется фото Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и подпись: "Поощрительный взгляд командира (начальника)".

Приятное поощрение в День Вооруженных Сил Украины. Наши военные – самые лучшие и самые стойкие! Помогаем, поддерживаем, верим в ВСУ,

– подписал Кличко фото.



Кличко получил "поощрительный взгляд" от Залужного / Фото Виталия Кличко

Отметим, что 6 декабря в Украине отмечают День ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил с этим важным праздником. Он заявил, что верит в нашу победу.

Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу,

– заявил Залужный.

Таким образом, Главнокомандующий ВСУ поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины. Он пожелал скорейшего восстановления раненым воинам, а всем, кто в строю, – сил и стойкости, вдохновения и радости и победоносного мира.