Награда для всего народа, – Виталий Кличко получил премию за права человека имени Франца Верфеля

Мэр Киева Виталий Кличко во Франкфурте получил премию за права человека имени Франца Верфеля. А также обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом дальнейшую поддержку Украины.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

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Я благодарен немецкому фонду "Центр против изгнаний" за награждение премией за права человека имени Франца Верфеля. Церемония состоялась в самом известном соборе Франкфурта – Паульскирхе. Обращаясь к гостям мероприятия, я подчеркнул, что эта премия – награда для всех киевлян, народа Украины, который героически противостоит кровавому агрессору. И от того, как завершится война в Украине, зависит будущее всей Европы, ее безопасность и стабильность. Потому что, если дать Путину возможность реализовать агрессивные планы в Украине, следующими целями могут стать страны Европы,

– заявил Кличко.

О чем еще говорил мэр Киева, получая награду

Кличко отметил, что сегодня – критический момент, который требует чрезвычайных действий в помощи Украине. Строгих санкций против России, ее энергетического и финансового секторов, конфискацию замороженных российских активов.

"Только оперативные эффективные действия помогут остановить агрессора. Единая и сильная Европа невозможна без свободной и успешной Украины! Как и все украинцы, я верю в наше общее европейское демократическое будущее! Главной ценностью которого является человек, его свободы и права. В частности, на мирную и безопасную жизнь", – подчеркнул Кличко.

В церемонии награждения приняли участие председатель Фонда Кристиан Вагнер, мэр Франкфурта Майк Джозеф, премьер Гессена Борис Рейн и федеральный министр обороны Германии Борис Писториус.

Кличко призвал к решительности в поддержке Украины / Фото из телеграмм-канала Виталия Кличко

Состоялась отдельная встреча Кличко с Писториусом

Также состоялась отдельная встреча Виталия Кличко с Борисом Писториусом. Говорили о дальнейшей поддержке Украины.

"Я отметил, что в сегодняшних чрезвычайных обстоятельствах наши партнеры должны действовать решительнее. Времени на размышления и колебания нет! Нужны такие действия в поддержке Украины, чтобы лишить Путина военной инициативы, возможности диктовать свои условия. Только так мы можем достичь прекращения огня", – отметил Кличко.

Он также отметил, что необходимым условием для экономического восстановления Украины являются надежные гарантии безопасности.

"Речь идет не только о восстановлении того, что разрушил агрессор. Украина должна продолжить процесс реформ. Своей трансформации в действительно демократическое, экономически развитое государство. Полноправного члена ЕС. Об этом говорят и наши партнеры. И в борьбе именно за такое государство гибнут сегодня наши отважные защитники", – написал Кличко.

Премия за права человека немецкого Фонда "Центр против изгнаний", как отметило жюри, признает преданность мэра Киева Виталия Кличко свободе, демократии и правам человека как в Украине, так и на международной арене.