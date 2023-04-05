Кличко встретился с мэром Лиссабона и передал проекты восстановления Киева и Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в Лиссабоне встретился с мэром города Карлушем Моедашем, а также с дипломатами и политиками Поругалии. Речь шла о послевоенном восстановлении Киева и поддержке Украины странами Евросоюза.

Об этом Виталий Кличко сообщил в фейсбуке. По его словам, среди прочего речь шла об окончательном расторжении побратимских отношений Лиссабона с Москвой.

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"Встретился с мэром Лиссабона Карлушем Моедашем. Во время общения отметил, что сегодня очень важна единая позиция стран ЕС и цивилизованного мира по усилению поддержки и помощи Украине. Подчеркнул это и в выступлении в мэрии Лиссабона перед представителями дипломатического корпуса, депутатами городского совета португальской столицы и представителями украинской громады в Португалии", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева предложил португальской столице окончательно разорвать побратимские отношения с Москвой.

Призвал власть Лиссабона, которая приостановила побратимские отношения с Москвой, вообще их разорвать. Пока Россия пытается уничтожить Украину, совершает геноцид мирного населения и стирает с земли украинские города и села,

– заявил Кличко.

Он также пригласил португальцев принять участие в обновлении Киева и Украины.

Виталий Кличко встретился с мэром Лиссабона / Фото фейсбук Виталия Кличко

"Передал список проектов, которые необходимо будет и предлагаем реализовать в Киеве. Карлуш Моедаш пообещал, что городская власть Лиссабона подробно рассмотрит проекты и в сентябре он, по моему приглашению, приедет в Киев. Уже с предложениями относительно возможностей поддержки конкретных проектов", – подчеркнул Кличко.

Во время встречи Виталий Кличко получил символический ключ от Лиссабона.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Гамбурга Петером Ченчером. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Киеву. В частности, обеспечение Киева автономными системами связи для экстренных случаев и новейшим оборудованием для системы оповещения.