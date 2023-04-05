Про це Віталій Кличко повідомив у фейсбук. За його словами, серед іншого йшлося про остаточне розірвання побратимських відносин Лісабону з Москвою.
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"Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії", – повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва запропонував португальській столиці остаточно розірвати побратимські відносини з Москвою.
Закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати. Поки Росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села,
– заявив Кличко.
Він також запросив португальців взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України.
Віталій Кличко зустрівся з мером Лісабона / Фото фейсбук Віталія Кличка
"Передав список проєктів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проєкти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проєктів", – підкреслив Кличко.
Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером. Обговорювалися питання подальшої допомоги Києву. Зокрема, у забезпеченні Києва автономними системами зв’язку для екстрених випадків та новітнім обладнанням для системи оповіщення.