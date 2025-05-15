Столица дополнительно выделяет на нужды армии еще 500 миллионов гривен, – Виталий Кличко

Помощь силам безопасности и обороны от Киева увеличат еще на 500 миллионов гривен. За соответствующее решение сегодня должен проголосовать Киевсовет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сегодня депутаты должны рассмотреть изменения в программу "Защитник Киева" и увеличить помощь армии еще на 500 миллионов гривен,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ранее, с начала года, столица уже направила из бюджета на нужды сил безопасности и обороны 5,5 миллиарда гривен.

Так за неполных 5 месяцев общая сумма помощи защитникам из бюджета Киева составляет 6 миллиардов гривен.

Также Кличко сообщил, что сегодня планируется принять решение о выплате компенсации на аренду жилья для киевлян, чьи дома пострадали от российских ударов.

"Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы и в городскую целевую программу "Турбота", чтобы, в частности, киевляне, чье жилье пострадало от обстрелов, могли на время восстановления их домов арендовать жилье", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Киев выделил на помощь силам обороны 10 миллиардов гривен.