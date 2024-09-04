Метит в министры: что известно о Виталии Ковале, который уходит из Фонда госимущества

Виталий Коваль 3 сентября написал заявление на увольнение с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. По информации Ярослава Железняка, его должны были бы назначить на должность министра аграрной политики и продовольствия или министра промышленной политики.

Однако Верховная Рада 4 сентября провалила голосование за увольнение Коваля с должности. Что известно о политике, попадал ли он в скандалы и какие должности он ранее занимал – передает 24 Канал.

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Что известно об образовании и личной жизни

Виталий Коваль родился 28 июля 1981 года в городе Березно Ровненской области. Его отец Станислав Коваль – заслуженный тренер Украины по греко-римской борьбе.

Общее среднее образование Коваль получил в обычной школе в родном городе, а после – поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства (ныне это Западноукраинский национальный университет – 24 Канал), которую закончил в 2003 году. По окончании Коваль получил диплом магистра по специальности "Банковское дело".

Движение Чесно отмечает, что Коваль также является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. С 2016 года он возглавляет Ровненскую областную федерацию греко-римской борьбы. Более того, Коваль является членом Национального олимпийского комитета Украины, первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы Украины и вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Когда Коваль начал строить успешную карьеру в банковском деле, то получил также степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

Согласно открытым данным, Коваль свободно владеет английским и польским языками.

Коваль – женат, воспитывает двух дочерей.



Виталий Коваль вместе с семьей, 2021 год / Фото с фейсбук-страницы Виталия Коваля

Карьера Коваля

После окончания университета, в 2004 году, Коваль начал работать в банковской сфере, а именно в кредитном департаменте ОАО "Укргазбанк". С 2006 года он возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях:

2008 – 2009 – директор ООО "Пробанк Консалт", Вишневое (Киевская область);

2012 – 2014 – гендиректор ООО "Инвесттрейдсервис", Киев;

2014 – гендиректор ООО "Санако" (Киев);

2015 года – гендиректор "ВВВ Монтаж" (Киев).

Коваля сложно назвать скандальной личностью, однако он фигурировал в нескольких журналистских расследованиях. Так, журналисты Bihus.info установили, что фирма "ВВВ Монтаж", занимающаяся строительством дорог, при руководстве Коваля выигрывала крупнейшие профильные тендеры в Ровненской области. Более того, расследователи связывали Коваля с тогдашним председателем облсовета Александром Данильчуком.

Коваля также связывали с Артемом Гриненко, которого в СМИ обвиняли в осуществлении многомиллиардных схем на отмывании денег, через собственную Всеукраинскую дорожную ассоциацию. "Антикор" в 2020 году опубликовал расследование, в котором также фигурировала компания Коваля "ВВВ Монтаж" с постоянными многомиллионными тендерами.

Коваль в политике

В 2018 году Коваль занял должность заместителя председателя совета Всеукраинской дорожной ассоциации, а после – решил баллотироваться на должность городского главы Ровно, однако он не получил достаточного количества голосов и занял третье место.

В 2019 году Виталия Коваля назначили председателем Ровненской ОГА (ныне – ОВА). Эту должность он занимал до 21 ноября 2023 года.

В ноябре 2023 года Коваля уволили из Ровненской ОГА, но взамен дали новую должность – председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

3 сентября 2024 года Виталий Коваль написал заявление на увольнение с должности председателя ФГИУ. Нардеп Ярослав Железняк тогда сообщил, что политик претендует на кресла министра аграрной политики и продовольствия или министра промышленной политики.