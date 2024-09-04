Однак Верховна Рада 4 вересня провалила голосування за звільнення Коваля з посади. Що відомо про політика, чи потрапляв він у скандали та які посади він раніше обіймав – передає 24 Канал.

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Що відомо про освіту й особисте життя

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року місті Березне Рівненської області. Його батько Станіслав Коваль – заслужений тренер України з греко-римської боротьби.

Загальну середню освіту Коваль здобув у звичайній школі в рідному місті, а після – вступив до Тернопільської академії народного господарства (нині це Західноукраїнський національний університет – 24 Канал), яку закінчив у 2003 році. По закінченню Коваль отримав диплом магістра за спеціальністю "Банківська справа".

Рух Чесно зауважує, що Коваль також є кандидатом у майстри спорту з греко-римської боротьби. З 2016 року він очолює Рівненську обласну федерацію греко-римської боротьби. Ба більше, Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.

Коли Коваль почав будувати успішну кар'єру у банківській справі, то здобув також ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Згідно з відкритими даними, Коваль вільно володіє англійською та польською мовами.

Коваль – одружений, виховує двох доньок.



Віталій Коваль разом з сім'єю, 2021 рік / Фото з фейсбук-сторінки Віталія Коваля

Кар'єра Коваля

Після закінчення університету, у 2004 році, Коваль почав працювати у банківській сфері, а саме у кредитному департаменті ВАТ "Укргазбанк". З 2006 року він очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях:

2008 – 2009 – директор ТОВ "Пробанк Консалт", Вишневе (Київська область);

2012 – 2014 – гендиректор ТзОВ "Інвесттрейдсервіс", Київ;

2014 року – гендиректор ТзОВ "Санако" (Київ);

2015 року – гендиректор "ВВВ Монтаж" (Київ).

Коваля складно назвати скандальною особистістю, однак він фігурував у кількох журналістських розслідуваннях. Так, журналісти Bihus.info встановили, що фірма "ВВВ Монтаж", що займається будівництвом доріг, за керівництва Коваля вигравала найбільші профільні тендери на Рівненщині. Ба більше, розслідувачі пов'язували Коваля з тодішнім головою облради Олександром Данильчуком.

Коваля також пов'язували з Артемом Гриненком, якого у ЗМІ звинувачували в здійсненні багатомільярдних схем на відмиванні грошей, через власну Всеукраїнську дорожню асоціацію. "Антикор" у 2020 році опублікував розслідування, у якому також фігурувала компанія Коваля "ВВВ Монтаж" з постійними багатомільйонними тендерами.

Коваль у політиці

У 2018 році Коваль обійняв посаду заступника голови ради Всеукраїнської дорожньої асоціації, а після – вирішив балотуватися на посаду міського голови Рівного, однак він не отримав достатньої кількості голосів і посів третє місце.

У 2019 році Віталія Коваля призначили головою Рівненської ОДА (нині – ОВА). Цю посаду він обіймав до 21 листопада 2023 року.

У листопаді 2023 року Коваля звільнили з Рівненської ОВА, але натомість дали нову посаду – голови Фонду державного майна України (ФДМУ).

3 вересня 2024 року Віталій Коваль написав заяву на звільнення з посади голови ФДМУ. Нардеп Ярослав Железняк тоді повідомив, що політик претендує на крісла міністра аграрної політики та продовольства або ж міністра промислової політики.