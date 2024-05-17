Правоохранители задержали угольного бизнесмена Кропачева

ГБР совместно с Нацполицией задержали бизнесмена Виталия Кропачева. Его подозревают в нескольких махинациях.

Кропачев устраивал махинации с помощью своего предприятия и некоторых лиц в Минэнерго и налоговой. Задержание Кропачева журналистам 24 Канала подтвердили в ГБР.

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Что сейчас известно о деле

В ГБР сообщили, что Кропачев подозревается не в одной махинации в угольной сфере. Предварительно, бизнесмен нанес государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.

Бизнесмен устраивал финансовые сделки через свое предприятие и должностных лиц в Министерстве энергетики и Государственной налоговой службе.

По оперативной информации, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.

Он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие ВК "Краснолиманская". Госпредприятие зависимо от ООО, поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже чем пласты, которые добывались обществом.

Бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией, и через сделки с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытались довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности через применение "нулевой" ставки НДС получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством. При этом общество пользовалось оборудованием государственного предприятия,

– сообщили в ГБР.

Между тем руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", зато наращивало задолженность перед бюджетом, в том числе и через штрафные санкции и пеню.

Между тем оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмывались через куплю-продажу движимого и недвижимого имущества.

В целом следствие пока задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности преступной группировки.

Что известно о Виталии Кропачеве