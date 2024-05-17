Кропачов влаштовував махінації за допомогою свого підприємства та деяких осіб в Міненерго та податковій. Затримання Кропачова журналістам 24 Каналу підтвердили у ДБР.
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Що наразі відомо про справу
У ДБР повідомили, що Кропачов підозрюється не в одній махінації у вугільній сфері. Попередньо, бізнесмен завдав державі шкоди на понад 2 мільярди гривень.
Бізнесмен влаштовував фінансові оборудки через своє підприємство та службових осіб в Міністерстві енергетики та Державній податковій службі.
За оперативною інформацією, український мільярдер забрав у власність активи сина експрезидента-втікача Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.
Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об'єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство ВК "Краснолиманська". Держпідприємство залежне від ТОВ, оскільки не має можливості проводити видобуток кам'яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством.
Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою. При цьому товариство користувалось обладнанням державного підприємства,
– повідомили в ДБР.
Тим часом керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню.
Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна.
Загалом слідство наразі задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування на чолі з Кропачовим.
Що відомо про Віталія Кропачова
- Він є власником групи компаній "Укрдонінвест", яка спеціалізується на видобутку вугілля та газу. Крім цього, він має шахти "Краснолиманська" та активи в машинобудівній, будівельній та транспортній галузях.
- У 2019 році він на додачу почав скуповувати телеканали. Спершу він придбав "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн".
- Влітку 2022 року він придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". Крім цього, через рік бізнесмен запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених телеканалів 112 Україна та NewsOne.
- До слова, в 2018 році НАБУ проводили у Кропачова обшуки в рамках кримінального провадження за фактом можливого розкрадання коштів державного підприємства "Селидіввугілля".