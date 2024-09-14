Лидер сборной Украины получил травму в матче АПЛ: его команда опозорилась второй раз подряд

Защитник Эвертона Виталий Миколенко не смог доиграть даже первый тайм матча против Астон Виллы. Пока неизвестно, как надолго вылетел основной игрок национальной сборной.

Астон Вилла – Эвертон 3:2

Голы: Уоткинс, 36, 58, Дуран, 76 – Макнил, 16, Калверт-Льюин, 27

В чемпионате Англии 2024-2025 в эти выходные продолжаются игры 4 тура. На вечер субботы был вынесен матч с участием украинца Виталия Миколенко, пишет 24 Канал.

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Очередной провал "ирисок"

Воспитанник Динамо вместе с Эвертоном отправился в гости к Астон Вилле. В прошлом сезоне бирмингемцы неожиданно вышли в Лигу чемпионов, а вот "ириски" наоборот переживают непростые времена.

В прошлом туре Эвертон умудрился проиграть Борнмуту с Ильей Забарным, ведя в счете 2:0. Теперь аналогичная ситуация повторилась и в игре с Астон Виллой. Еще до середины первого тайма мерсисайдцы забили дважды усилиями Макнила и Калверта-Льюина.

Впрочем, на 26 минуте произошел неприятный эпизод с Виталием Миколенко. Украинец попросил замену у тренера, апеллируя к травме. Вместо игрока нашей сборной на поле появился Джеймс Гарнер.

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Пока неизвестно, насколько серьезным может быть повреждение Виталия. К сожалению, без украинца Эвертону снова пришлось пережить позорный камбэк соперника. Астон Вилла забила трижды и вырвала победу (3:2).

Положение "ирисок" выглядит действительно плохо. Команда потерпела поражение во всех четырех матчах на старте АПЛ и закрепилась на последнем месте. При этом Эвертон пропустил аж 13 голов, то есть в среднем 3,25 мяча за игру.