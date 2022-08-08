ГБР сообщило о подозрении бизнес-сообщникам Захарченко – главы МВД времен Януковича

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бизнес-сообщникам бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко. Их обвиняют в получении взятки и легализации имущества.

Мошенники получали имуществопреступным путем через банковские учреждения. К схеме был причастен и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

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Что известно о махинациях Захарченко и его сообщников

Через доверенных лиц из своего близкого окружения Захарченко организовал и привлек к махинациям значительное количество лиц, в том числе иностранных. "Прокладки" были необходимы для перечисления незаконно полученных средств как на оффшорные счета, так и счета украинских предприятий для дальнейшей легализации.

ДБР собрало доказательства и сообщило о подозрении четырем лицам, которые в подконтрольном Захарченко банковскому учреждению получили от нескольких человек средства в сумме около 100 миллионов гривен каждый.

Платежи оформлялись якобы под видом возврата финансовой помощи, которая на самом деле была фейковой. Часть этих средств была направлена на счета подельников Захарченко и передана заказчику наличными.

Отмечается, что участники схемы не задекларировали и не уплатили налог на доходы физических лиц в сумме 68 миллионов гривен, что привело к непоступлению в местные бюджеты разных уровней средств в особо крупных размерах.

В результате четырем сообщникам Захарченко сообщено о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Имущество Захарченко могут передать в доход государства

В ДБР напомнили, что в управление АРМА передано имущество Захарченко и приближенных к нему лиц на сумму 1,4 миллиарда гривен, а также инициирован вопрос передачи имущества в доход государства.

Чем "славится" Захарченко:

В 2018 году главу МВД Украины времен Януковича Виталия Захарченко заподозрили в отмывании 10,345 миллиарда гривен из-за специально созданного для этого "Смартбанка".

Известно, что Захарченко в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года сбежал из Украины в Беларусь.

Ранее в ДБР сообщили об изменении уже объявленного подозрения бывшему главе МВД, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения. Очевидно, говорится о Виталии Захарченко, Викторе Ратушняке и Павле Зинове.

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