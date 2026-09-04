Трамп отправляет Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев: когда состоятся встречи

Спецпосланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев. Основной целью визитов станут переговоры о прекращении войны России против Украины.

Об этом сообщили официальные лица США, пишет Axios.

Что известно о предстоящих встречах?

Виткофф и Кушнер отправятся в поездку уже в пятницу, 4 сентября. На следующий день они проведут переговоры с российским лидером в Москве.

После этого, в воскресенье, 6 сентября, американские представители должны прибыть в Киев, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это будет первый визит Виткоффа и Кушнера в Киев с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Поездка проходит на фоне активизации дипломатических усилий Вашингтона по прекращению войны. Примерно 10 дней назад директор ЦРУ Джон Ретклифф также посещал Москву, где встречался с руководителями российских разведывательных и силовых структур.

Ретклифф пытался выяснить, могут ли представители российской разведки убедить Путина перейти к дипломатическим шагам для прекращения войны.

В четверг, 3 сентября, Ретклифф и Кушнер встретились с Трампом в Белом доме. Стороны обсудили предстоящую поездку американских представителей в Россию и Украину.

В то же время американские и украинские чиновники заявили, что возможность визита в Киев обсуждалась в течение нескольких месяцев. В последние дни поездку несколько раз переносили и прерывали по разным причинам, однако в итоге было решено провести ее уже в эти выходные.

Пока неизвестно, каких именно договоренностей Вашингтон стремится достичь в ходе переговоров с Путиным и Зеленским.

Напомним, президент Украины также сообщил об активной подготовке к новым встречам с представителями президента США. Украинская сторона находится с американскими представителями на постоянной связи и уже имеет предварительные даты переговоров.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к содержательной работе с американскими представителями на своей территории. Он также отметил, что активная роль Соединенных Штатов по-прежнему важна для переговорного процесса.