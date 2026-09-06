Переговоры длились более трех часов и завершились почти в полночь по местному времени, пишет The Washington Post.

Что посланцы Трампа пообещали Путину?

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры "предметными, конструктивными и чрезвычайно откровенными".

По словам Ушакова, Виткофф и Кушнер "сформулировали ряд соображений относительно возможных путей урегулирования" и пообещали учесть "замечания, полученные от Путина" во время своего визита в Киев 6 сентября.

В начале встречи Путин фактически обозначил главную проблему, стоящую перед американской делегацией, – убедить Россию согласиться на прекращение огня. Между тем российский диктатор неоднократно демонстрировал нежелание отказываться от своих максималистских целей в Украине

Напомним, что накануне президент Дональд Трамп заявил, что решил отправить Виткоффа и Кушнера в Москву, чтобы "посмотреть, сможем ли мы чего-то добиться".

Как пишет Reuters, прогресса на встрече представителей Трампа и Путина достичь не удалось. Позиция главы Кремля в отношении Украины остается непоколебимой. Он продолжает требовать от Киева сдать часть своих территорий в обмен на прекращение огня.

Отметим, что последний известный визит Виткоффа и Кушнера в Россию состоялся в январе. С тех пор переговоры фактически оставались замороженными, а администрация Трампа была в значительной степени отвлечена войной с Ираном.