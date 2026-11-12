Виткофф и Кушнер прилетели в Москву: Politico объяснило, почему США хотят добиться от Путина

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву после двухдневных переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Их визит имеет ключевое значение.

Об этом пишет Politico.

Зачем Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным?

Переговоры в Абу-Даби были сложными, а их участники не скрывали отсутствия доверия между сторонами. Джаред Кушнер после завершения встреч признал, что дискуссии были непростыми.

Реальность такая, что сейчас между сторонами нет доверия,

– сказал он, добавив, что состоялись "достаточно сложные дискуссии".

По словам участников переговоров, стороны обсудили все самые сложные вопросы, в частности территориальный, и продолжали отстаивать свои позиции. При этом тональность оценок встреч изменилась: если после первого раунда их называли "конструктивными", то после второго – лишь "нейтральными".

Одним из немногих конкретных результатов стало объявление о запланированном обмене военнопленными, который, по словам Кушнера, может стать крупнейшим за время полномасштабной войны. Однако окончательное количество пленных стороны пока не согласовали.

Американский посланник дал понять, что для реализации договоренности необходимо одобрение Путина. Именно поэтому во время визита в Москву Виткофф и Кушнер планируют обсудить с российским диктатором вопросы, затронутые в Абу-Даби.

Мы встретимся с Путиным, чтобы обсудить то, о чем мы говорили сегодня, и попытаться добиться большего прогресса в некоторых вопросах,

– пояснил Кушнер.

Еще одной важной целью американских представителей является убедить Путина допустить европейские страны к следующему раунду переговоров. Кушнер выразил надежду, что это удастся сделать, ведь при участии европейцев можно будет достичь гораздо большего прогресса.

Российскому лидеру и его команде неоднократно объясняли, что договоренности невозможны без поддержки европейских союзников. Это свидетельствует об изменении подхода Вашингтона, который ранее Киев и Брюссель пытались убедить более серьезно учитывать их аргументы.

Теперь американская сторона стремится вовлечь Европу в обсуждение не только завершения войны, но и более широкой системы безопасности континента. В частности, речь идет о будущих отношениях России с НАТО и механизмах обеспечения безопасности после прекращения боевых действий.

Какие опасения испытывает Европа?

Европейские страны настаивают на том, чтобы Украина получила максимально надежные гарантии безопасности, которые не позволят России вновь начать агрессию. В то же время Вашингтон хочет обсудить модель коллективной защиты, подобную той, что действует в НАТО, с возможным привлечением самого Альянса в качестве гаранта.

Европейские чиновники готовы обсуждать более широкую архитектуру безопасности континента, чтобы учесть опасения Москвы. Однако они настаивают на том, что такие дискуссии должны проходить параллельно с мирным процессом по Украине, а не предшествовать прекращению войны.

В то же время в некоторых европейских столицах к переговорному процессу относятся с подозрением. В частности, немецкие чиновники считают его потенциальной "российской ловушкой", призванной создать ложное впечатление о готовности Москвы к миру.

После встречи с Путиным американские представители планируют отправиться в Дублин, где должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев стремится как можно скорее определить дату следующего раунда переговоров и надеется, ч достичь договоренностей до конца 2026 года.