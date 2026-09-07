США готовы к новому раунду переговоров после визита Кушнера и Уиткоффа в Киев, – СМИ

Соединенные Штаты Америки готовы провести новый раунд переговоров с участием Украины и России, чтобы продолжить дипломатическую работу специальных посланников Дональда Трампа. В ближайшие недели в Вашингтоне проанализируют итоги встреч в Киеве и разработают подробный план дальнейших действий.

Об этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил изданию "Радио Свобода".

Что известно о дальнейших планах США?

Американская сторона стремится сохранить динамику дипломатического процесса и продолжить работу с того места, на котором остановились Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время последних встреч. Потенциально благоприятной возможностью для дальнейших контактов в Вашингтоне считают предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

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О возможном скором объявлении трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией на пресс-конференции в украинской столице говорили и сами американские посланники. В то же время издание Axios со ссылкой на собственные источники отмечало, что Кушнер и Виткофф рассчитывают добиться перелома в войне еще до наступления этой зимы.

Несмотря на стремление американских переговорщиков добиться быстрых результатов, реальный ход боевых действий остается сложным. Находясь в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация пока складывается таким образом, что война продлится зимой.

Визиту спецпосланников в Украину предшествовали более чем трехчасовые консультации в Москве с Владимиром Путиным. Уже на следующий день спецпредставители США провели в Киеве три раунда переговоров, к которым присоединились советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Стив Уиткофф отметил, что передал украинской стороне новые идеи, которые ранее обсуждались в Москве. В то же время украинское руководство подняло не только вопрос о завершении войны, но и детали послевоенного восстановления и укрепления противовоздушной обороны.

Напомним, накануне визита в Киев посланники Трампа посетили Москву, где провели переговоры с российским диктатором. Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал встречу с Владимиром Путиным в Москве "очень конструктивной и содержательной". По его словам, стороны обсудили новые идеи относительно продолжительного мира и дальнейших переговоров, а США надеются на прогресс в этом процессе.

Отметим, Зеленский рассказал, что во время переговоров стороны обсудили подготовку Украины к возможной войне зимой, в частности, усиление ПВО, поддержку энергетики и возможность использования американского LNG. Киев также рассчитывает на формирование отдельного "зимнего пакета" помощи партнеров.