Визит Виткоффа в Москву: сможет ли спецпредставитель Трампа убедить Путина прекратить огонь

Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф уже прибыл в Москву, чтобы убедить Россию подписать 30-дневное перемирие. Однако вряд ли после его разговора с диктатором Владимиром Путиным будут обнародованы какие-то результаты.

Ожидать заявления стоит только после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля. Политолог и руководитель Центра стратегии и анализа Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему ответ может быть положительным.

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Почему Путин может согласиться на перемирие

Политолог не считает, что окончательный ответ России о прекращении огня вообще будет объявлен. Он точно не будет озвучен по результатам общения Виткоффа с Путиным.

Важную роль в этом вопросе способен сыграть телефонный разговор между Трампом и Путиным, который запланирован на 14 марта. Именно после этого звонка могут обнародовать официальный пресс-релиз или заявление.

Сейчас Путин продолжает посылать различные сигналы,

– отметил Чаленко.

С одной стороны, он создает информационный фон для принятия, якобы, положительного решения. Но параллельно с этим диктатор повторяет воинственные тезисы, которые озвучивал еще с июня 2024 года, по территориальным реалиям, начала переговоров на основе Стамбула и того, что никакого перемирия быть не может. Также стоит обратить внимание на появление Путина в военной форме на Курщине, что подчеркивает его настроенность на продолжение войны.

"С политической точки зрения понятно, что Путин не хочет сейчас разрывать связи с Белым домом и лично с Трампом. Поэтому вполне вероятно, что политический ответ будет положительным", – предположил политолог.

Какие проблемы могут возникнуть во время реализации прекращения огня

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, контроль над воздухом, морем и атаки на энергетическую инфраструктуру значительно легче в реализации, а вот на 1300 километров активного фронта придется искать другие решения.

В этом контексте россияне могут задержать процесс и попытаться показать, что Украина не готова к каким-то шагам. Хотя, как заявляют американцы, украинские чиновники и европейские партнеры, украинцы имеют инициативу, и мяч на поле Кремля. Россияне могут подать сигнал, что они якобы "миротворцы", но одновременно усиливать агрессивные действия.

Продолжаются ежедневные атаки "Шахедами" и баллистическими ракетами на нашу гражданскую инфраструктуру, в том числе и на столицу. Характер ударов не меняется, они становятся только более коварными, чтобы обойти украинские радиолокационные станции.

Это свидетельствует о том, что дипломатический процесс и военная логика Путина движутся отдельно,

– пояснил Игорь Чаленко.

Это должно показать Вашингтону, что Путин не готов к быстрым решениям, которые приведут к конкретному результату. Политолог надеется, что на волне этих переговоров администрация Трампа наконец поймет, с кем она имеет дело в Кремле.