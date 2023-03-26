Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, смогут ли мужчины с двойным гражданством выезжать за границу.
К теме Что нужно военным, которые хотят уехать за границу для лечения: детали от юриста
Украина не признает двойное гражданство
Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых украинское, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины, ведь наше государство не признает двойное гражданство.
Относительно такого человека действуют все правовые нормы и законы Украины. Гражданство прекращается в день издания указа президента.
Использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях должны физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами украинского гражданства.
Интересно Отказ в выезде после скандалов: юрист сказал, что артисту следует сделать, чтобы уехать за границу
Какие категории мужчин могут уехать за границу во время войны
Постановление правительства от 27 января 1995 г. № 57 определяет:
- порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;
- категории граждан, которые могут это делать.
По словам Юрчака, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения. Пока же за границу в условиях военного положения могут выезжать:
- юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);
- граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС