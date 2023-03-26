Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, какие документы необходимо иметь для выезда на лечение

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Законодательством предусмотрен механизм предоставления разрешения на выезд за границу для лечения:

Для военнослужащих – при наличии вывода о необходимости направление лица из состава сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

направление лица из состава сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. Для граждан – при наличии документов, подтверждающих право на выезд и въезд в Украину, и на основании письма министра здравоохранения Украины о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение.

Для получения возможности выехать для лечения гражданам, которые не вовлечены в силы обороны Украины, нужно соответствовать критериям, утвержденным приказом Минздрава от 05.04.2022 № 574.

Соответствие критериям направления за границу для лечения во время действия военного положения подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного", заполненной врачом учреждения здравоохранения, осуществляющего координацию направления за границу.

В то же время, выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства. Речь идет о родителях, мужьях или женах, детях, в том числе усыновленных.

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