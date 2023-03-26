Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, які документи необхідно мати для виїзду на лікування.

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Як чоловікові виїхати на лікування за кордон

Законодавством передбачено механізм надання дозволу на виїзд за кордон для лікування:

Для військовослужбовців – за наявності висновку про необхідність направлення особи зі складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування за кордон та листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

направлення особи зі складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування за кордон та про погоджений з іноземною стороною перелік осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Для громадян – за наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в'їзд в Україну, та на підставі листа міністра охорони здоров'я України про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Для отримання можливості виїхати для лікування громадянам, які не залучені до сил оборони України, потрібно відповідати критеріям, які затверджені наказом МОЗ від 05.04.2022 № 574.

Відповідність критеріям скерування за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", заповненою лікарем закладу охорони здоров'я, який здійснює координацію направлення за кордон.

Водночас виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення. Мовиться про батьків, чоловіків або дружин, дітей, у тому числі усиновлених.

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